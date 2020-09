​Riforma elettorale: martedì in Commissione l'adozione del testo base (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Martedì della prossima settimana verrà adottato il testo base della legge elettorale. E' quanto emerso durante l'ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio. La proposta è arrivata dal presidente della Commissione, Giuseppe Brescia. Per venerdì previsto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge costituzionale, a prima firma Fornaro, riguardo alla base elettorale del Senato e alla riduzione dei delegati per l'elezione del Capo dello Stato. Leggi su agi

