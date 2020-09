Riapertura stadi, in Bundesliga i tifosi possono tornare ad esultare: i dettagli (Di martedì 1 settembre 2020) Anche la Bundesliga è pronta a riaprire gli impianti ai tifosi, dopo mesi di gare a porte chiuse. Come riporta ‘Repubblica’, la prima squadra ad aver ricevuto il via libera per il ritorno dei tifosi è il Lipsia, che nella gara d’esordio col Mainz del prossimo 20 settembre potrà ospitare un massimo di 8.500 spettatori in una Red Bull Arena capace di contenere 42.959 persone. Ci sarà un sorteggio tra i 22.500 abbonati. Ovviamente, se i contagi dovessero aumentare nelle prossime settimane, gli stadi torneranno a chiudersi. La Germania si allinea dunque alla Francia, che nonostante i migliaia di positivi giornalieri ha deciso – per le prime gare della stagione – di ospitare un numero minimo di spettatori. In Italia, invece, proprio oggi si è parlato ... Leggi su calcioweb.eu

