Riapertura scuole, quali sono le Regioni in cui forse la campanella non suonerà il 14 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) La maggior parte degli italiani non aspetta altro che la Riapertura delle scuole. Chiuse da oltre sei mesi a causa del lockdown, teoricamente gli studenti dovrebbero tornare a occupare i banchi il prossimo lunedì 14 settembre. Non tutte le Regioni però sembrano voler far suonare la campanella di inizio. Cresce infatti il fronte di quei territori che, visto l’andamento della curva epidemiologica, stanno valutando il rinvio dell’inizio delle lezioni. >>Leggi anche: Chi è Armine, la modella vittima di “body shaming”, considerata tra le 100 più belle al mondo da Gucci Riapertura scuole, in alcune Regioni non sarà il 14 settembre Delle Regioni, infatti, ... Leggi su urbanpost

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - Michele_Anzaldi : I ministri leggano con attenzione l'intervista di Guido Bertolaso che spiega cosa si sarebbe dovuto fare sui traspo… - ViolaJoNera : #Scuola2020 Finché non si tornerà in aula in 14 settembre, non si avrà la certezza assoluta della riapertura delle… -