Riapertura Scuole, La Rassicurazione del Virologo Perno (Di martedì 1 settembre 2020) Nel corso di un’intervista all’Ansa, il Virologo Carlo Perno rassicura il personale scolastico in merito alla Riapertura delle Scuole. “Gli insegnanti non devono temere. I tassi di infezione tra i bambini sono mediamente bassi, di solito rimangono contagiati in famiglia, più che contagiare loro” dichiara. “I bambini infettati malati di Covid-19 sono pochi, ancora meno quelli con una carica virale infettante. Mantenendo la distanza e facendo attenzione, a scuola non si è più a rischio che compiendo altre normali operazioni in altri ambienti, come supermercati, autobus o cinema” conclude. Leggi su youreduaction

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - Tricle44 : RT @carlaruocco1: Sono stata, insieme al Ministro per l’Istruzione, #Azzolina, alla sindaca #Raggi e alla vice sindaca della Città Metropol… - bobpc4 : RT @carlaruocco1: Sono stata, insieme al Ministro per l’Istruzione, #Azzolina, alla sindaca #Raggi e alla vice sindaca della Città Metropol… -