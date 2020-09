Riapertura Scuola, La Critica di Sasso (Lega) (Di martedì 1 settembre 2020) Rossano Sasso, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con una nota Critica le misure prese per la Riapertura della Scuola. “Nomine dei supplenti in ritardo, tanti istituti che riaprono senza dirigenti amministrativi, scarse comunicazioni con le famiglie e scuole paritarie che chiudono. Difficilmente si riusciranno a riempire in tempo, per il primo giorno in classe, le migliaia di cattedre ad oggi ancora vacanti” scrive. “E poi ancora fondi stanziati grazie ad un emendamento della Lega, ma mai arrivati alle paritarie, fascia 0-6 in forti difficoltà con migliaia di bimbi che non vedranno più riaprire le proprie scuole, al momento sono già più di 100, e dovranno cercarne un’altra ... Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - infoitinterno : Scuola, sei regioni fanno slittare la riapertura. Elenco e date - LaPiKkO : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità. E… -