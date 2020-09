Replica mastelliana a Ruggiero: “Parole intimidatorie da chi è in conflitto di interesse” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza soste lo scontro sulla vicenda del biodigestore nella zona industriale di Ponte Valentino. Dall’ala mastelliana, a Replicare al consigliere provinciale Ruggiero (leggi qui) è il capogruppo di ‘Noi Campani’ a palazzo Mosti Giovanni Quarantiello. “Giuseppe Ruggiero continua ad agire nei confronti del presidente dell’Asi Barone e dell’Asi stessa con atteggiamenti intimidatori. Non se ne può più di tale tracotanza in palese conflitto di interesse”. Così il capogruppo al Comune dì Benevento, Giovanni Quarantiello. “I continui comunicati di Ruggiero che si firma come consigliere provinciale ma parla da consulente del pastificio Rummo creano ... Leggi su anteprima24

