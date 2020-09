Relazioni “pericolose”: Casalino e il fidanzato avvistati nel Salento. Scoperta la messinscena (Di martedì 1 settembre 2020) «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Soprattutto se la loro fine è solo una trovata pubblicitaria o, come nel caso di Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, una bugia piazzata ad arte per evitare guai al governo. Già, la love story tra il portavoce di Palazzo Chigi e il suo amico cubano non ha nulla a che vedere con i magici versi di Antonello Venditti. Il loro rapporto non si è mai interrotto. Hanno recitato la messinscena per depistare la stampa dopo che aveva colto Alvarez con le dita nella marmellata di ardite speculazioni finanziarie. Lo rivela il settimanale Chi Ricordate? Era stata la Verità di Maurizio Belpietro a scoperchiare il pentolone rivelando la segnalazione all’antiriciclaggio delle operazioni di trading online del fidanzato di ... Leggi su secoloditalia

