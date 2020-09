Regione Lazio, il forniture inadempiente di mascherine vuole pignorare 8 milioni e mezzo (Di martedì 1 settembre 2020) La società tarantina Internazionale Biolife ha deciso di agire contro la Regione Lazio. Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo dell’unica commessa andata a buon fine. Non sembra avere fine l’odissea che riguarda la Regione Lazio e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La società tarantina Internazionale Biolife ha deciso di agire contro la Regione Lazio. Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo dell’unica commessa ...

La società tarantina Internazionale Biolife ha deciso di agire contro la Regione Lazio. Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo dell'unica commessa