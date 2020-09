Regione Lazio: faremo uso massiccio di tamponi rapidi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “E’ nostra volonta non solo andare a un’estensione, dove necessario, dei test sierologici sugli studenti, che nel Lazio sono 700mila, ma soprattutto, al pari della Regione Veneto, utilizzare in maniera massiva i tamponi rapidi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. “Questo per noi e’ un elemento importante perche’ questo elemento consente di circoscrivere rapidamente la situazione e di avere un esito nei 30 minuti, come gia’ sta avvenendo dal 16 agosto negli aeroporti di Roma e al porto di Civitavecchia”, ha aggiunto. Leggi su romadailynews

Sono 125 i nuovi casi registrati nel Lazio, soltanto la Lombardia (242) ne conta di più. Nel Lazio ad oggi sono 3.285 i casi positivi a Covid-19, con 336 ricoverati, cui si aggiungono 8 pazienti in te ...

