Regionali, l’odore di sconfitta fa delirare il Pd: “Il governo non rischia, siamo già spaccati” (Di martedì 1 settembre 2020) Non solo i sondaggi. A confermare che il centrodestra si prepara a uscire vincitore dalle prossime elezioni Regionali c’è anche la stessa sinistra. Il refrain che risuona da quelle parti, infatti, ormai è sempre lo stesso: il voto del 20 e 21 settembre – sostengono – non è un test per il governo. Insomma a Palazzo Chigi e dintorni mettono le mani avanti, evidentemente ben consapevoli della debacle che si prospetta. Boccia mette le mani avanti L’ultimo in ordine di tempo è stato il ministro Francesco Boccia, che ad Agorà ha detto che le Regionali non posso essere messe in relazione alla tenuta del governo “perché M5s e Iv non hanno avuto il coraggio di allearsi con il Pd“. “Il governo non è rappresentato, al ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Regionali, l’odore di sconfitta fa delirare il Pd: “Il governo non rischia, siamo già spaccati”… - de_mico : @fulviomarras2 @AlbertoBagnai Non ti preoccupare che alle regionali verranno cancellati, alle nazionali non rimarrà… - de_mico : @patriziagatto3 Tra un mese saremo noi a cancellarli alle regionali Per ora alle regionali, poi attendiamo le nazio… - microcerotis : Regionali, il fronte De Luca da Italia Viva a Mastella -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali l’odore Emissioni, ARPA non chiarisce. Dubbi su raffineria Corriere di Taranto