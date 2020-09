Reggina, sfuma il sogno Rami. Taibi duro: “Ci ha mancato di rispetto” (Di martedì 1 settembre 2020) In casa Reggina la voglia di disputare un ottimo campionato è tanta. Il presidente degli amaranto Gallo sta allestendo una squadra assolutamente competitiva per la categoria e i tifosi non vedono l'ora di vederla all'opera.Rami DICE NO ALLA Regginacaption id="attachment 855671" align="alignnone" width="300" Rami (getty images)/captionSul mercato la società ha lavorato in maniera quasi perfetta regalando giocatori importanti a Domenico Toscano. Oltre a Jeremy Menez, anche Kuzmanovic e LAfferty hanno sposato il progetto e la dirigenza era ad un passo anche da Adil Rami. L'ex Milan però all'ultimo ha deciso di declinare l'offerta provocando l'ira del ds Taibi: "Non andiamo più su Rami, avevamo l'accordo, era tutto organizzato, biglietti, visite ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Reggina, sfuma il sogno Rami. Taibi duro: 'Ci ha mancato di rispetto' - - MauroVari : RT @CalcioPillole: #SerieB Sfuma l'arrivo di #Rami alla #Reggina. Gli amaranto, tramite il Ds Taibi, comunicano: 'Era tutto pronto, compre… - CorkScrew12 : RT @CalcioPillole: #SerieB Sfuma l'arrivo di #Rami alla #Reggina. Gli amaranto, tramite il Ds Taibi, comunicano: 'Era tutto pronto, compre… - oden932 : RT @CalcioPillole: #SerieB Sfuma l'arrivo di #Rami alla #Reggina. Gli amaranto, tramite il Ds Taibi, comunicano: 'Era tutto pronto, compre… - CalcioPillole : #SerieB Sfuma l'arrivo di #Rami alla #Reggina. Gli amaranto, tramite il Ds Taibi, comunicano: 'Era tutto pronto, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina sfuma Reggina, sfuma il sogno Rami. Taibi duro: “Ci ha mancato di rispetto” ItaSportPress Reggina, sfuma il sogno Rami. Taibi duro: “Ci ha mancato di rispetto”

Sul mercato la società ha lavorato in maniera quasi perfetta regalando giocatori importanti a Domenico Toscano. Oltre a Jeremy Menez, anche Kuzmanovic e LAfferty hanno sposato il progetto e la dirigen ...

Lenti, matti, pigri, mai compresi o sfortunati: 10 talenti che dovevano dominare il mondo e invece...

Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...

Sul mercato la società ha lavorato in maniera quasi perfetta regalando giocatori importanti a Domenico Toscano. Oltre a Jeremy Menez, anche Kuzmanovic e LAfferty hanno sposato il progetto e la dirigen ...Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...