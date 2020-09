Referendum, Pietro Grasso: “Legge elettorale e correttivi sono rimasti sulla carta. Voterò No al taglio dei Parlamentari” (Di martedì 1 settembre 2020) Pietro Grasso si schiera per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari. Il motivo? Secondo l’ex presidente del Senato i cosiddetti “correttivi” che dovevano accompagnare la riforma sono rimasti “sulla carta”. Per questo motivo il leader di Leu ufficializza con un post su facebook il suo No alla consultazione referendaria prevista per il 20 e 21 settembre. E lo fa proprio nel giorno in cui alla Camera si sbloccano i lavori sulla riforma del sistema di voto e l’introduzione dei correttivi che bilancino la riduzione degli eletti: cioè proprio gli stessi “correttivi” chiesti da Grasso. “Quando si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Quando si è discusso e votato in Senato il taglio dei parlamentari ho votato no sia alla prima che alla terza lettura. Pur non essendo in linea di principio contrario a una riduzione del numero dei p ...

"Quando si è discusso e votato in Senato il taglio dei parlamentari ho votato no sia alla prima che alla terza lettura. Pur non essendo in linea di principio contrario a una riduzione del numero dei p ...