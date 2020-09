Referendum, neanche la nuova legge elettorale può salvare Pd e M5S: se vince il Sì, il Parlamento è del centrodestra (Di martedì 1 settembre 2020) L’effetto incrociato del taglio dei parlamentari e della legge elettorale proporzionale con soglia di sbarramento al 3 o al 5 per cento (attualmente in cantiere) assegnerebbe la maggioranza al centrodestra sia alla Camera sia al Senato. A rivelarlo è una simulazione dell’Istituto Cattaneo, realizzata sulla base della media dei risultati dei sondaggi di agosto. Il dossier, curato da Marco Valbruzzi e Salvatore Vassallo, mostra che il taglio dei parlamentari non provocherebbe grandi conseguenze per il Pd, che manterrebbe la stessa consistenza attuale in Parlamento, o per la Lega, che perderebbe dagli 8 ai 10 seggi alla Camera. Ad essere penalizzati sarebbero soprattutto il M5S (che si fermerebbe a un numero compreso tra 67 a 73 deputati) e Forza Italia (che crollerebbe da 94 deputati a 30), ... Leggi su tpi

Pd, Zingaretti: "Il 'No' al Referendum porterebbe conseguenze nel governo"

Il segretario dei Dem è preoccupato dal fuoco amico: "Chi vuole le elezioni lo dica". Ribadita anche l'importanza del Mes Nicola Zingaretti è preoccupato del fuoco amico. Il segretario del Pd, attrave ...

