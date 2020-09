Reddito di emergenza, c’è tempo fino al 15 ottobre. Come richiederlo (Di martedì 1 settembre 2020) Come previsto dal decreto Agosto, c’è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per il Reddito di emergenza, la misura straordinaria di sostegno al Reddito introdotta per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza Covid. Il Decreto Agosto (Decreto legge n. 104/2020) ha infatti ampliato l’arco temporale in cui chiedere l’agevolazione, introducendo un’ulteriore quota mensile (terza tranche), da richiedere all’Inps entro il 15 ottobre prossimo. Reddito di emergenza Inps: la terza mensilità Il Reddito di emergenza previsto inizialmente per due ... Leggi su quifinanza

Come previsto dal decreto Agosto, c’è tempo fino al 15 ottobre per fare domanda per il Reddito di emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare le famiglie in con ...

Decreto "Agosto": le misure per il lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30 - è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come "decreto di Agosto", contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il ...

