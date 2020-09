Recovery fund, Gentiloni: “Il piano dell’Italia non sia catalogo di spese, preveda riforme che servono da tempo. Anticipo del 10% nel 2021” (Di martedì 1 settembre 2020) Le risorse europee disponibili per l’Italia già quest’anno a valere sul Recovery fund ammonteranno a circa 15 miliardi: si tratta dei finanziamenti supplementari per servizi sanitari, piccole imprese e occupazione del programma ReactEu. L’Anticipo pari al 10% della Recovery and resilience facility – il cuore del piano europeo per la ripresa – arriverà invece solo nel 2021. “Certamente non ci sarà una trattativa per avere i quattrini nel 2020”, ha chiarito il Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato. Gentiloni non ha specificato l’ammontare ... Leggi su ilfattoquotidiano

