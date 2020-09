Recovery Fund, Gentiloni: Diamo ritmo e forza a ripresa. Clima resta incerto (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – “Non siamo di fronte a una ripresa a V ma di fronte a una fase rilancio delle economie ma con un Clima di incertezza e anche Italia che ha reagito bene all’emergenza sanitaria è alle prese con l’incertezza“. Lo ha detto il Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni, in un’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato. Tra gli strumenti messi in campo dall’UE “il più importante è il Recovery e Resilience Facility, che va impegnato attraverso i piani nazionali. La Commissione incoraggia a presentarli per la metà di ottobre. Ci aspettiamo ... Leggi su quifinanza

