Raoul Bova, l’emozionante dedica commuove il web: parole d’amore (Di martedì 1 settembre 2020) Raoul Bova torna su Instagram con un nuovo post e questa volta lo fa per una dedica speciale ad un componente della sua allargata famiglia. foto facebookE’ uno degli attori più amati del panorama italiano ed è da sempre anche molto seguito sui social dove ama condividere momenti del suo lavoro e della sua quotidianità famigliare. Quello delle ultime ore è davvero un post bellissimo che ha commosso tutto il mondo del web e che vuole essere una dedica speciale per un componente della sua vita. Ecco di chi si tratta. Raoul Bova, la sua dedica social colpisce il web: a chi è rivolta? fonte: InstagramRaoul Bova è ancora una volta il protagonista del web, nel suo ultimo ... Leggi su chenews

Raiofficialnews : Quattro squadre con quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, @AmorosoOF. #LaPartitaDelCuore – Edizione… - 9ipsoiure7 : @vivranda Un minuto di silenzio per me che pensavo a Raoul Bova - germanshepard8 : RT @CiaoKarol: Raoul Bova. Io devoto a San Francesco d’Assisi: ‘Non mi ha più abbandonato…’: Raoul Bova è molto legato alla figura di San F… - cheTVfa : Il DG della Nazionale Cantanti, #GianlucaPecchini, ha poi annunciato durante la conferenza stampa di presentazione… - cheTVfa : #EnricoRuggeri svela oggi su @repubblica che prenderanno parte a #ChiVinceràLaPartitaDelCuore #PioeAmedeo (team… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova

aciclicoMagazine

Verona - Torna nella sua edizione 2020 la Partita del Cuore, storico match che vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti con artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo in campo per soste ...“Ultima gara, il mio nuovo film, è a tratti documentaristico. Abbiamo cercato di enfatizzare la naturalezza, la semplicità. Alcune scene non erano neanche previste. Sono nate con una bellissima sponta ...