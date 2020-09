Rania di Giordania e il compleanno in famiglia: «La cosa più bella» (Di martedì 1 settembre 2020) Cinquanta, tondi tondi. Rania di Giordania, dopo aver festeggiato il suo importante compleanno, ha postato sui social una dolce foto che la ritrae insieme alla sua splendida famiglia: «Niente batte una giornata circondata dalle persone che ami di più», ha scritto la regina, che su Instagram ha oltre sei milioni di follower. «E grazie a tutti per i vostri adorabili auguri, mi avete reso davvero felice». Leggi su vanityfair

ADM_assdemxmi : RT @Avvenire_Nei: Giordania. Compie 50 anni Rania, la regina che 'tifa' per le donne - FilippoCarmigna : Compie 50 anni Rania, la regina che 'tifa' per le donne - flamulamaria : Compie 50 anni Rania, la regina che 'tifa' per le donne - CatelliRossella : I 50 anni di Rania di Giordania, regina d'eleganza Foto: i look - Vassilena1985 : RT @vogue_italia: Che classe Rania di Giordania ?? Se vi piace il suo stile scoprite i suoi look più belli ?? -