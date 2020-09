Ragazzina scomparsa nel lago, il corpo di Fatou ritrovato a 125 metri di profondità (Di martedì 1 settembre 2020) Alla fine l’hanno ritrovata. Fatou, la Ragazzina di 12 anni scomparsa nel lago di Como lo scorso 27 agosto, era a 125 metri di profondità. Per recuperare il corpo è stato necessario l’utilizzo di un robot specializzato nelle ricerche sui fondali, in dotazione ai vigili del fuoco. Sei giorni di ricerche disperate Per sei giorni i pompieri e gli altri soccorritori non hanno mai smesso di cercarla, nonostante in alcune giornata il maltempo avesse reso le ricerche molto difficili. Fatou lontana da dove era scomparsa nel lago Il corpo di Fatou si trovava lontano dalla riva, a circa 200 metri, dove è stato trascinato dalla corrente: al momento della ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Ragazzina scomparsa nel lago, il corpo di Fatou ritrovato a 125 metri di profondità - juornoit : Ragazzina scomparsa da un mese, la madre dice che le è successo qualcosa di grave - paolochiariello : Ragazzina scomparsa da un mese, la madre dice che le è successo qualcosa di grave - SaverioCuppari : RT @ilcittadinomb: Ragazzina di Monza scomparsa nel lago ad Abbadia: ricerche ancora senza esito - ilcittadinomb : Ragazzina di Monza scomparsa nel lago ad Abbadia: ricerche ancora senza esito -