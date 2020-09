Questa foto non mostra la manifestazione tenutasi a Berlino contro le misure anti-Covid (Di martedì 1 settembre 2020) Il 30 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un lungo viale di città, costeggiato da alberi, pieno di persone. Sull’immagine compare una scritta in tedesco in cui si sostiene che la scena mostrerebbe la partecipazione di «4 milioni di persone» alla manifestazione di protesta tenutasi a Berlino il 29 agosto 2020 contro le misure di contrasto alla diffusione della Covid-19 istituite dalle autorità e ritenute dai manifestanti un attacco alle libertà personali. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 30 agosto 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi non ... Leggi su facta.news

Giorgiolaporta : Buon primo giorno di #scuola a tanti bambini che in molti paesi europei stamattina tornano tra i banchi. Ho fatto q… - chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - makkox : Se a ti fa ridere questa cosa del triangolo, o la mia foto col cigno, caro AndreW, ridi pure. Io preferisco la mia… - iochescrivocose : RT @Sonia_Anito: La foto di questa puntata ???#DayDreamer - patrizia_rella : RT @Sonia_Anito: La foto di questa puntata ???#DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Questa foto mostra Berlino, ma non c'entra con la manifestazione contro le misure anti-Covid facta.news Maserati MC20: la supercar inizia a perdere camuffamento | Foto spia

L’attesissima Maserati MC20 avrebbe dovuto debuttare a maggio ma il coronavirus ha spostato la presentazione a questo mese. Nelle ultime settimane sono stati condivisi vari teaser ufficiali dalla casa ...

Commemorato, in piazza Garibaldi, l'eccidio dei “Sette Martiri” - Foto

Si è svolta, questa mattina, in piazza Garibaldi, la cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri di Piazza Garibaldi”.E' stato ricordato il sacrificio dei Partigiani antifascisti fucilati in piazza ...

L’attesissima Maserati MC20 avrebbe dovuto debuttare a maggio ma il coronavirus ha spostato la presentazione a questo mese. Nelle ultime settimane sono stati condivisi vari teaser ufficiali dalla casa ...Si è svolta, questa mattina, in piazza Garibaldi, la cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri di Piazza Garibaldi”.E' stato ricordato il sacrificio dei Partigiani antifascisti fucilati in piazza ...