Quartiere Bicocca Milano: tra arte, cultura e divertimento (Di martedì 1 settembre 2020) Il Villino degli Arcimboldi, la battaglia del 1522, l’omonima università: ecco tre buoni motivi per conoscere la Bicocca. Posto nella periferia nord-orientale di Milano, il Quartiere ha vissuto in prima persona i profondi sconvolgimenti che hanno segnato il capoluogo lombardo nel corso dei secoli. Le prime testimonianze vanno addirittura fatte risalire al XV secolo, quando, durante l’Aurea Repubblica Ambrosiana, la nobile famiglia Arcimboldi di Parma costruì una dimora di campagna vicino alla città. Bicocca: roccaforte o castello di modeste proporzioni La residenza, nota come la Bicocca degli Arcimboldi, tuttora esistente, conferisce probabilmente il toponimo “Bicocca”, ovvero “roccaforte o castello di modeste proporzioni posto in ... Leggi su unitremilano

Strade e superstrade ciclabili, zone a velocità ridotta, velo-stazioni, sottopassaggi e nuovi collegamenti ciclistici e pedonali. Sono questi i principali interventi proposti dai mobility manager di i ...

