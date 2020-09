Quartiere Barona Milano: tra musica, film e sviluppo (Di martedì 1 settembre 2020) Anche chi abita chilometri, regioni di distanza da Milano, conoscerà Barona, purché abbia la passione per la musica, in particolare rap. Citata in “Bastavano le briciole” e “Estate in città” di Marracash, lo stesso artista, cresciuto proprio in questa zona, vi ha girato il videoclip del singolo “Badabum Cha Cha” nel 2008. Un pezzo apripista verso una carriera piena di successi. Al contrario, erano già all’apice i Club Dogo, quando quattro anni più tardi girarono il videoclip di “Ragazzo della Piazza” (feat. Ensi). Come se ciò non bastasse, nella Barona è stato ambientato “Fame chimica”, film indipendente del 2013 volto a raccontare le problematiche della vita giovanile nella periferia ... Leggi su unitremilano

CariboniGroup : Ypsilon, Big Link e Kalos: le nostre tre soluzioni per l'illuminazione urbana scelte per rinnovare il sistema di il… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartiere Barona Quartiere Barona Milano Unitremilano.it Milano, nella sua Giulietta nasconde 47 dosi di cocaina, spacciatore arresatato dai 'ghisa'

È stato arrestato per spaccio, in zona Barona, un uomo di 34 anni di origini marocchine. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno trovato, nascosto nella sua auto, l’equ ...

Teatro alla Scala, in Duomo il Requiem di Verdi in memoria delle vittime del Covid

La serata sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5 (inizio trasmissione alle 20:15), in differita da Arte e in diretta radiofonica da Radio3. Rai e Teatro alla Scala riprendono dal ...

È stato arrestato per spaccio, in zona Barona, un uomo di 34 anni di origini marocchine. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno trovato, nascosto nella sua auto, l’equ ...La serata sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5 (inizio trasmissione alle 20:15), in differita da Arte e in diretta radiofonica da Radio3. Rai e Teatro alla Scala riprendono dal ...