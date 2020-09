Puglia: incendio distrugge 3mila balle di fieno nel Foggiano (Di martedì 1 settembre 2020) Oltre 3 mila balle di fieno sono andate distrutte in un incendio divampato la notte scorsa in un’azienda agricola in contrada Titoloni a Troia, nel Foggiano. I Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. In contrada Titoloni sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno ascoltato il titolare dell’azienda agricola il quale ha negato di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Nelle indagini i militari hanno avviato le ricerche anche su eventuali immagini delle telecamere di sicurezza della zona.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

