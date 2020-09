Psr, servizi di consulenza aziendale: candidature entro il 30 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) E’ fissato per le ore 13.00 del 30 settembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara – approvata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno – per la tipologia d’intervento 2.1.1 “servizi di consulenza aziendale” del PSR Campania – bando 1/2020 – relativamente alle attività di consulenza per gli areali GAL (Gruppi di Azione Locale). L’importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa). SCARICA IL BANDO L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

