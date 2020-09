PS5 tra SSD e Tempest Engine: come la nuova tecnologia rivoluzionerà i giochi (Di martedì 1 settembre 2020) Mancano pochi mesi e PlayStation 5 arriverà sul mercato per tutti i giocatori che sono desiderosi di mettere le mani sulla nuova console. In questo periodo stanno arrivando informazioni riguardanti le feature della console next-gen e una recente intervista agli sviluppatori ci consente di capire come verranno rivoluzionati i giochi.Brian Horton, Direttore creativo di Marvel's Spider-Man Miles Morales ha dichiarato: "Oltre al caricamento quasi istantaneo, l'SSD e la sua velocità ci consentono di caricare e visualizzare più rapidamente risorse più dettagliate. Questo dovrebbe portare la città ad avere un aspetto migliore che mai, e questo è solo l'inizio per il nostro team. È un cambiamento fondamentale che non vediamo l'ora di sfruttare al meglio negli anni a venire"."come ... Leggi su eurogamer

PS5 tra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 tra