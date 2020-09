Prostituta positiva, scoppia una rissa (Di martedì 1 settembre 2020) È successo al "Lugano bar" di Zurigo. La polizia è intervenuta, ed è stata presa di mira Leggi su media.tio.ch

sea_star_red : RT @IoSonoSpiderMan: Una prostituta qui di Anzio è risultata positiva al #COVID19. Ha dovuto fare i nomi di tutte le persone con cui è stat… - unddermond : RT @IoSonoSpiderMan: Una prostituta qui di Anzio è risultata positiva al #COVID19. Ha dovuto fare i nomi di tutte le persone con cui è stat… - versoblio : RT @IoSonoSpiderMan: Una prostituta qui di Anzio è risultata positiva al #COVID19. Ha dovuto fare i nomi di tutte le persone con cui è stat… - 4marchand2april : RT @IoSonoSpiderMan: Una prostituta qui di Anzio è risultata positiva al #COVID19. Ha dovuto fare i nomi di tutte le persone con cui è stat… - nagia59 : RT @IoSonoSpiderMan: Una prostituta qui di Anzio è risultata positiva al #COVID19. Ha dovuto fare i nomi di tutte le persone con cui è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Prostituta positiva

Vivicentro

La Polizia ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso di Palermo, due giovani sorelle nigeriane, accusate di stalking, lesioni aggravate e favor ...Il focolaio da coronavirus in una struttura a luci rosse nella località turistica spagnola di lcázar de San Juan ha messo in allarme le autorità sanitarie. Otto prostitute sono risultate positive al C ...