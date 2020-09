Programmi TV di stasera, mercoledì 2 settembre 2020. Su Rai3 il film «Capri-Revolution» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Capri-Revolution Rai1, ore 20.35: Seat Music Awards – Prima Serata Carlo Conti e Vanessa Incontrada presentano un’edizione molto speciale dei consueti premi della musica italiana. Per la prima volta infatti, non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le loro esibizioni ai lavoratori dello spettacolo, che in un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, sono stati duramente provati. Così i “Premi della Musica” diventano per l’occasione i “Premi dalla Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Nell’arco delle due serate saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Stasera in TV 2 settembre: film e programmi - #Stasera #settembre: #programmi - italiaserait : Stasera in TV 2 Settembre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 2 settembre 2020. Su Rai3 il film «Capri-Revolution» - #Programmi #stasera… - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 2 settembre 2020. Su Rai3 il film «Capri-Revolution» - #Programmi #stasera… - IlConte50919IT : RT @m_spagna: @MPenikas @CiceroM5S @morris_vincent @francotaratufo2 @aniello7779 @marioerdrago @MarceVann @lindaeciao @GianniMagini @Piero3… -