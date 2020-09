"Primi vaccini anti-Covid a inizio 2021", la promessa di Vienna (Di martedì 1 settembre 2020) I Primi vaccini contro il Coronavirus potrebbero essere somministrati in Austria all'inizio del prossimo anno e coinvolgerebbero in Primis il personale della Sanità. Ad annunciarlo è stato oggi il governo di Vienna. ... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Primi vaccini "Primi vaccini anti-Covid a inizio 2021", la promessa di Vienna EuropaToday La comunicazione Covid è un vero disastro: si parla tantissimo di banchi e poco di influenza

Non se ne va il dubbio del riscatto sotto forma di certificati di malattia che, in un’emergenza sanitaria, sarà arduo contestare. Da sempre si comincia l’anno scolastico con cattedre vuote, tardive gi ...

Vaccini antinfluenzali e il problema degli spazi: prevista una riunione tra i medici e la Asl

Salgono gli screening anti-Covid rivolti a tutto il personale scolastico delle scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private di tutto il territorio nazionale. Il test che può essere eff ...

