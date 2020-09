PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Koulibaly, ADL rifiuta 60mln ed il City (per ora) si ritira" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Koulibaly, linea dura", titola il Corriere dello Sport edizione Campania, in merito allo stop di ADL agli inglesi, non concedendo sconti. Guardiola (per ora) si ritira dopo che il Napoli ha bocciato l'ultima offerta di 60mln di euro. Leggi su tuttonapoli

borghi_claudio : @EGoldstein78 @GuidoCrosetto @fattoquotidiano Mi spiace ma non funziona così. Non puoi mettere titolone in prima pa… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Parlamenti più snelli: tagliano anche Gb, Germania e Francia continua qui:… - repubblica : Via la mascherina in aula - Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: L'Italia di oggi. Titolo di prima pagina di un giornale locale: fatture false, molti i VIP coinvolti! Definire VIP chi em… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Koulibaly, ADL rifiuta 60mln ed il City (per ora) si ritira' -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Prima pagina, asse Roma-Napoli sul mercato! Pirlo aspetta Dzeko Siamo la Roma PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Koulibaly, ADL rifiuta 60mln ed il City (per ora) si ritira"

"Koulibaly, linea dura", titola il Corriere dello Sport edizione Campania, in merito allo stop di ADL agli inglesi, non concedendo sconti. "Koulibaly, linea dura", titola il Corriere dello Sport edizi ...

PRIMA PAGINA - Le Cronache - La Salernitana a un passo da Tutino

La Salernitana a un passo da Tutino. Manca soltanto l’ok di De Laurentiis. Fumata bianca in arrivo. La punta di proprietà del Napoli arriverà in prestito con diritto di riscatto ed obbligo in caso di ...

"Koulibaly, linea dura", titola il Corriere dello Sport edizione Campania, in merito allo stop di ADL agli inglesi, non concedendo sconti. "Koulibaly, linea dura", titola il Corriere dello Sport edizi ...La Salernitana a un passo da Tutino. Manca soltanto l’ok di De Laurentiis. Fumata bianca in arrivo. La punta di proprietà del Napoli arriverà in prestito con diritto di riscatto ed obbligo in caso di ...