Prezzo benzina ridotto di 29 cent/litro e gasolio di 20 (Di martedì 1 settembre 2020) E’ entrato in vigore l’aumento del contributo regionale sui carburanti ad uso privato nei Comuni dell’Area 1, ovvero quelli delle ex province di Trieste e Gorizia e alcuni Comuni delle ex province di Udine e Pordenone: 29 centesimi di euro al litro per la benzina e 20 centesimi a litro per il gasolio. A queste agevolazioni si aggiunge un extra sconto di 5 centesimi di euro al litro per le vetture ibride, inoltre grazie all’accordo tra l’Amministrazione regionale e le compagnie petrolifere alcune di queste ultime applicheranno per il mese di settembre una riduzione del Prezzo dei carburanti di 5 centesimi al litro nelle aree di Trieste e Gorizia. Si tratta di ... Leggi su udine20

seaautomobili : Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 CV Ambition PREZZO CON ROTTAMAZIONE - 17800 euro - brumas00 : RT @jacopogiliberto: i costi veri di benzina e gasolio. (disincentivo fiscale oltre il 200% del costo all'origine). dati al 24 agosto: -… - 8mobile : RT @8mobile: ?? Tempo di rientro dalle Vancaze ? Risparmia sul tuo viaggio ?? con il distributore ?? più vicino ed economico. Solo con Prezzo… - faccinluca95 : RT @jacopogiliberto: i costi veri di benzina e gasolio. (disincentivo fiscale oltre il 200% del costo all'origine). dati al 24 agosto: -… - M_Dellorto : RT @jacopogiliberto: i costi veri di benzina e gasolio. (disincentivo fiscale oltre il 200% del costo all'origine). dati al 24 agosto: -… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo benzina Fvg: prezzo benzina ridotto di 29 cent/litro e gasolio di 20 askanews Golf 8 eTSi, eHybrid, GTE: la best seller è sempre più elettrificata. 5 versioni MHEV e PHEV

WOLFSBURG - Dopo il lancio della sua prima elettrica ID.3, e quello imminente del crossover ID.4, Volkswagen ai prepara a intensificare la sua offensiva 'green' ibrida attraverso cinque versioni ibrid ...

Volkswagen Golf 1.0 eTSI, a listino entra il baby mild hybrid

HYBRID A MILLE Non passerà al 100% elettrico, Golf 8. Ambasciatrice della mission-zero-emission è ID.3, alla best seller storica è semmai permesso muoversi lungo l'intero spettro dell'elettrificazione ...

WOLFSBURG - Dopo il lancio della sua prima elettrica ID.3, e quello imminente del crossover ID.4, Volkswagen ai prepara a intensificare la sua offensiva 'green' ibrida attraverso cinque versioni ibrid ...HYBRID A MILLE Non passerà al 100% elettrico, Golf 8. Ambasciatrice della mission-zero-emission è ID.3, alla best seller storica è semmai permesso muoversi lungo l'intero spettro dell'elettrificazione ...