Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora piogge nei prossimi giorni ma dal weekend tornano sole e bel tempo. Il bollettino fino al 7 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo un weekend e un inizio settimana di forte maltempo al Centro-Nord, la situazione si avvia verso un graduale miglioramento. Nei prossimi giorni, persisteranno delle piogge sull’Italia, sparse da Nord a Sud, ma per il primo weekend di settembre, le condizioni miglioreranno su tutto il Paese, con sole e cielo sereno. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 7 settembre. Oggi, 1 settembre Nord: durante le prime ore del giorno ancora molta nuvolosità e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio su Friuli Venezia-Giulia e zone di confine con il ... Leggi su meteoweb.eu

