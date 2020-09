Presunta trattativa tra Inter e Napoli per Meret: il giovane portiere friulano sarà il dopo-Handanovic? (Di martedì 1 settembre 2020) Inter e Napoli avrebbero parlato del possibile trasferimento a Milano del portiere friulano in vista della prossima stagione: sarà lui il dopo-Handanovic? Leggi su 90min

giacomo94_ : @Biagio7Ferrara @erikaconlak_ @Marco562017 Azz, ero convinto dell’esatto contrario. Vabbè, quindi Suarez dovrebbe e… - michele_zeno : @pisto_gol Siamo alla frutta Maurizio... come l’altra presunta trattativa demme/castrovillari... quando non sanno c… - AllOrologio1908 : La presunta rapidità della trattativa #Kolarov ricorda quella per #Hakimi. Un dettaglio da non trascurare. E ciò di… - DanieleGianca : @Datafriedkin @jerryscottismo E guarda caso fanno spuntare la presunta trattativa Juve Suarez x mettere fretta a Roma e Dzeko. - Carmelo_Catania : Mantengo forti dubbi sulla presunta trattativa per Tonali. Per me resta una mossa per far pressione all'inter. Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Presunta trattativa Presunta trattativa tra Inter e Napoli per Meret: il giovane portiere friulano sarà il dopo-Handanovic? 90min Presunta combine Picerno-Bitonto nel 2019: le decisioni del Tribunale Federale

Sulla presunta combine Picerno-Bitonto del 2019, il tribunale Federale ha deciso la retrocessione del Picerno all'ultimo posto della classifica del campionato di serie C per la stagione sportiva 2019/ ...

Messi via dal Barcellona, dalla Spagna rilanciano: sì al City ma solo se resta Guardiola

Leo Messi avrebbe scelto il Manchester City. Diverse voci, sia dalla Spagna che dall'Inghilterra, stanno riportando con insistenza la presunta trattativa tra il club inglese e il papà del giocatore ar ...

