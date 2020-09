Pompiere-eroe tenta di salvare un ragazzo. L’Adige lo trascina per 16 km: «Ho fatto solo il mio lavoro» (Di martedì 1 settembre 2020) Verona, l’eroismo di Danilo: soccorso dai suoi colleghi. La moglie «Sono molta fiera di lui, per fortuna ho saputo tutto solo dopo averlo visto sano e salvo» Leggi su corriere

Corriere della Sera

Verona, l’eroismo di Danilo: soccorso dai suoi colleghi. La moglie «Sono molta fiera di lui, per fortuna ho saputo tutto solo dopo averlo visto sano e salvo» ...VERONA «Il nostro collega è stremato e soprattutto molto scosso per quanto accaduto». Non fanno sapere altro i vigili del fuoco di Verona, anche perché ieri, per ore sono stati impegnati sulla nuova e ...