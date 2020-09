Philips presenta i nuovi Android TV di fascia alta serie 935 da 48, 55 e 65″ (Di martedì 1 settembre 2020) Philips ha presentato i smart TV con Android TV 48OLED935, 55OLED935 e 65OLED935 da 48, 55 e 65 pollici con pannelli Ultra HD e molto altro L'articolo Philips presenta i nuovi Android TV di fascia alta serie 935 da 48, 55 e 65″ proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

broby68 : Philips presenta soluzioni di grande impatto in cardiologia all’ESC 2020 - tecnomedics : Philips presenta soluzioni di grande impatto in cardiologia all’ESC 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Philips presenta

HDblog

“TP Vision presenta nel corso di un evento live per la stampa, le nuove serie di televisori Philips 4K UHD LED Android TV con soundbar realizzata in collaborazione con Bower & Wilkins,” Nel corso di u ...Dopo aver portato in Italia le pregiate cuffie Fidelio X3, Philips, presente ad IFA 2020, concentrandosi quanto ad anteprima sul segmento audio, ha annunciato il nuovo modello Fidelio L3, l’headset H9 ...