Peugeot 3008 - Restyling di peso per la Suv francese (Di martedì 1 settembre 2020) In meno di quattro anni ha conquistato il mercato e tanti clienti, anche in Italia. Ed è stata pure la prima Suv a essere eletta Auto dellAnno nel 2017. Ora la Peugeot 3008 si aggiorna per restare ai vertici del segmento C a ruote alte. Il modello sarà ordinabile a partire dallautunno e arriverà nelle concessionarie a gennaio 2021. La gamma sarà articolata in tre allestimenti: Active, Allure e GT, cui si affiancheranno i livelli intermedi dedicati pack (Active pack, eccetera). Andiamo allora a vedere dove si sono concentrati gli interventi del Restyling. Calandra a lamelle. Partiamo dallesterno e dal frontale, ora caratterizzato da unampia calandra priva di cornice con motivo a scacchiera, che si estende inglobando i nuovi gruppi ottici a Led di serie su tutta la gamma. Sulla punta del cofano, inoltre, ora ... Leggi su quattroruote

