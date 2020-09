Peugeot 3008, il restyling che convince. Disponibile anche in versione ibrida plug-in – FOTO (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di restyling di metà carriera per la Peugeot 3008: il suv francese, lanciato sul mercato nel 2016 e forte di 800 mila esemplari prodotti (di cui 80 mila finiti in Italia), si aggiorna nell’estetica e nella tecnica per continuare a essere competitivo. Cambiano le sembianze del frontale (dove spicca la calandra a scacchiera e i gruppi ottici ridisegnati) e debuttano nuovi fari posteriori Full Led e una nuova opzione “Black Pack” che esalta il carattere sportiveggiante del veicolo. Da notare che la funzione “Modalità Nebbia” ha sostituito i classici fendinebbia, ora integrati nei proiettori a Led. All’interno è presente il rinnovato pannello digitale della strumentazione tachimetrica e abbinato all’Head-up Digital Display da 12,3” – che proietta le ... Leggi su ilfattoquotidiano

