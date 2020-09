Periti industriali, Esposito: Categoria impegnata in sviluppo made in Italy (Di martedì 1 settembre 2020) Il Tribunale unico dei brevetti deve trovare casa a Milano: è quel che affiora dagli esiti dello studio realizzato dalla commissione Design del Consiglio nazionale dei Periti industriali, che ha esaminato parametri che vanno dalle richieste di brevetti presentate, ai collegamenti infrastrutturali, dagli investimenti in ricerca e sviluppo, all’ispirazione di business. Lo ha reso noto lo stesso Ordine della Categoria professionale. “Il territorio italiano – ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei Periti industriali Giovanni Esposito – è tradizionalmente quello più adatto ad accogliere le necessità di una strategia innovativa e produttiva. Per questo abbiamo ritenuto strategico sostenere, attraverso ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Periti industriali Periti industriali, Esposito: Categoria impegnata in sviluppo made in Italy Il Denaro Periti industriali, Esposito: Categoria impegnata in sviluppo made in Italy

La nuova Collezione Autunno Inverno 20/21 firmato Gutteridge celebra il brand ispirandosi all’english gentleman d'altri tempi, "in un'armonica combinazione - si legge nella ...

Ue, Grimoldi: preoccupa silenzio governo su Tribunale brevetti

Roma, 1 set. (askanews) - "Mancano nove giorni al vertice europeo decisivo per l'assegnazione della sede del Tribunale europeo unificato dei Brevetti e, al momento, le uniche due candidature ufficiali ...

La nuova Collezione Autunno Inverno 20/21 firmato Gutteridge celebra il brand ispirandosi all’english gentleman d'altri tempi, "in un'armonica combinazione - si legge nella ...Roma, 1 set. (askanews) - "Mancano nove giorni al vertice europeo decisivo per l'assegnazione della sede del Tribunale europeo unificato dei Brevetti e, al momento, le uniche due candidature ufficiali ...