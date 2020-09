Perché Neymar e Nike si lasciano. Per lui c’è Puma (Adidas non ci pensa) (Di martedì 1 settembre 2020) Neymar e Nike si separano. La notizia è nota. L’Equipe prova a capire cosa ha portato alla separazione dopo una collaborazione in piedi da sempre. E un contratto – scrive Forbes – da cento milioni di dollari. Un vero e solo motivo scatenante non c’è. Un po’ Nike, tranne che per Michael Jordan, non firma contratti a vita. Un po’ l’immagine di Neymar è rimasta offuscata dall’accusa di stupro che poi è caduta. Come accadde per Cristiano Ronaldo. Nike adesso tende a mettere sotto contratto sportivi spendibili anche dal punto di vista della lotta al razzismo o come simboli del rispetto e della parità tra sessi. Ecco perché per il tour in Brasile hanno scelto Mbappé: un affronto per Neymar. E ... Leggi su ilnapolista

