Perché l’Unione europea non può limitare il business della vendita delle cittadinanze (Di martedì 1 settembre 2020) A fine agosto un’inchiesta realizzata da al Jazeera ha riportato l’attenzione su un problema che l’Ue non è ancora riuscita a risolvere e che continua pertanto a costituire una minaccia alla sicurezza comunitaria: i passaporti d’oro. Il lavoro del giornale online qatarino si è concentrato sulla compravendita della cittadinanza cipriota, ma programmi simili si trovano anche in Bulgaria e Malta nonostante i richiami e gli allarmi lanciati negli ultimi anni dalla Commissione europea. Ma cosa sono i passaporti d’oro, come si ottengono e perché sono un problema per tuta l’Unione europea? La compravendita della cittadinanzaOgni Paese dell’Ue ha le proprie regole in materia di acquisizione della cittadinanza, ... Leggi su linkiesta

Lovatoismylife9 : @44gatta Ecco perché l'Italia dovrebbe mandare a fanculo l'Europa! Unione Europea di sto cazz fanno schifo non dann… - CapHarlock1972 : Domanda? Perchè l'Unione Europea non collabora con #Putin? - Z3r0Rules : RT @guig73: La troppa rigidità della Cina la farà crollare, perchè sarà il suo stesso popolo a voler uscire da un incubo così come è stato… - Comemigirano : RT @guig73: La troppa rigidità della Cina la farà crollare, perchè sarà il suo stesso popolo a voler uscire da un incubo così come è stato… - Acidelius : RT @guig73: La troppa rigidità della Cina la farà crollare, perchè sarà il suo stesso popolo a voler uscire da un incubo così come è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Unione Perché l'Unione europea non può limitare il business della vendita delle cittadinanze Linkiesta.it