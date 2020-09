Perché la corsa al vaccino potrebbe peggiorare la pandemia di coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Perché la corsa al vaccino potrebbe peggiorare la pandemia di coronavirus. Le pressioni politiche per ottenere un vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2 nei tempi più rapidi possibili potrebbe portare all’approvazione di una preparazione debolmente efficace, col rischio di peggiorare addirittura la pandemia. A lanciare l’allarme un gruppo di scienziati che monitora e confronta i vaccini candidati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla base del documento “Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines” costantemente aggiornato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel momento in cui stiamo scrivendo ci sono ben 176 vaccini ... Leggi su limemagazine.eu

