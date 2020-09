Perché Gattuso vuole Veretout al Napoli (e perché Fonseca lo ha sempre fatto giocare) (Di martedì 1 settembre 2020) Sembra evidente, almeno dal punto di vista di Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso, che gli arrivi di Demme e Lobotka non abbiano dato al Napoli la stabilità ricercata a centrocampo. E soprattutto adesso che si sta lavorando per impiegare contemporaneamente quattro giocatori offensivi dopo l’arrivo di Osimhen, nessuno dei due sembra poter reggere solo con un altro compagno in mediana. Appena otto mesi dopo i loro acquisti, il club ha l’esigenza di tornare sul mercato. Per questo il Napoli vuole Jordan Veretout e da tempo tratta con la Roma per arrivare al francese. È lui il calciatore che piace a tecnico e direttore sportivo. Paulo Fonseca, che ha sempre proposto un gioco posizionale, non ne fa mai a meno. Lo ha impiegato in ogni partita tranne ... Leggi su ilnapolista

