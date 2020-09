Per un vero ritorno al lavoro (Di martedì 1 settembre 2020) L’indice Ihs/Pmi, che misura la fiducia delle imprese del manifatturiero, in Italia è in territorio saldamente positivo: ad agosto sale a 53,1 punti dal 51,9 di luglio, il più alto in Europa e al livello record da 26 mesi. Il dato arriva insieme alle statistiche mensili sull’occupazione. E anche q Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Per vero Occupazione, per un vero ritorno al lavoro Il Foglio Regionali, incubo di settembre per M5S: «Finiremo sotto il 10%»

Fuori un altro da M5S. E «questo è ancora niente», commentano i grillini che ancora mostrano di credere - ma sempre meno - all'esistenza in vita del movimento. Insomma, ieri è stato il deputato Paolo ...

Daniele Rustioni e Francesca Dego inaugurano MiTo, con musiche del “Futuro”

È il direttore d’orchestra italiano Daniele Rustioni, alla testa degli archi dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, a inaugurare, insieme con la violinista Francesca Dego, la quattordicesi ...

