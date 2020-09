Per Mediobanca arriva primo green bond da 500 milioni (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Mediobanca lancia la prima emissione obbligazionaria “green”, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 500 milioni di euro. Il green bond ha rating Baa1 (Moody’s), BBB (Standard&Poor’s), BBB- (Fitch) e una durata di sette anni. L’emissione, si legge nella nota del gruppo di piazzetta Cuccia “è finalizzata a finanziare o rifinanziare alcuni progetti che rispecchiano i requisiti per i “green e Sustainable bonds” approvati lo scorso giugno in coerenza con il Global compact delle Nazioni Unite, a cui la banca ha aderito nel 2018. La sostenibilità è parte integrante della strategia di gruppo che coniuga la crescita del business e la solidità ... Leggi su quifinanza

