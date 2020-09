Per Giorgia Meloni tra Pd e M5s alle regionali è solo un'alleanza di potere (Di martedì 1 settembre 2020) AGI "Al governo parlano di referendum Ma alle regionali sarà una batosta". “Con la probabile prevalenza del Sì canteranno vittoria, pensando così di nascondere un'eventuale sonora batosta alle regionali”. In un'intervista a “La Stampa” la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ricorda di aver “votato sempre per il taglio dei parlamentari a cavallo dei due governi Conte” e che quindi “ora non ho motivo di cambiare idea anche se comprendo diverse critiche che vengono mosse” perché “so bene che non basta il taglio e abbiamo fatto notare che non si possono tagliare gli eletti e lasciare lo stesso numero dei senatori a vita, facendolo pesare di più nell'elezione del capo dello Stato”, sottolinea Meloni. ... Leggi su agi

Per Giorgia Meloni tra Pd e M5s alle regionali è solo un'alleanza di potere

