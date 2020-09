Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese, chiude Zingaretti (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Ricomincia con noi" è il titolo della maratona di eventi, online e dal vivo, in programma dal 2 settembre al 2 ottobre a Milano, per la festa del Pd. Oltre settanta appuntamenti che si susseguiranno per tutto il mese di settembre, suddivisi in quattro tipologie: dibattiti, incontri nei quartieri, laboratori e presentazioni di libri. Si parte domani e mercoledì 30 settembre chiuderà la rassegna il segretario Nicola Zingaretti. "La fine dell'estate e l'avvio di settembre per i milanesi scandisce l'inizio della festa dell'Unità, un appuntamento che quest'anno per senso di responsabilità abbiamo deciso di rimandare", afferma la segretaria ... Leggi su liberoquotidiano

notizieit : Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese… - TV7Benevento : Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese, chiude Zingaretti... - vivacecilia2019 : @Antonie34106935 @amelia8389 @ott_scotty quanta confusione, tanto il prossimo ZIO è già li , nella festa. Perciò pe… - dariolorens : Milano 1 settembre 2020 Prezzi del cibo alle stelle. I prezzi nelle citta hanno subito uno spaventoso incremento. I… - mondomilano : Expo per lo Sport 2020 - Milano, la grande festa dello sport per gli under 14 Scopri di più su… -

Ultime Notizie dalla rete : festa Milano Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese, chiude Zingaretti Il Tempo Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese, chiude Zingaretti

Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Ricomincia con noi" è il titolo della maratona di eventi, online e dal vivo, in programma dal 2 settembre al 2 ottobre a Milano, per la festa del Pd. Oltre settanta appun ...

Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' icona del Grande Milan

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...

Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Ricomincia con noi" è il titolo della maratona di eventi, online e dal vivo, in programma dal 2 settembre al 2 ottobre a Milano, per la festa del Pd. Oltre settanta appun ...Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...