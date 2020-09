"Pd e governo sotto attacco, chi vuole votare lo dica", scrive Zingaretti (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - “Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No e combatto per dar loro una risposta” ma “accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì”. In una lettera inviata e pubblicata da “la Repubblica” il segretario del Pd Nicola Zingaretti scrive scrive che la voce del Pd “dà fastidio a molti” e ce c'è “un'insofferenza verso il governo, la maggioranza e il lavoro svolto” e in questo modo “il No così diventa, a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la maggioranza e il governo stesso”. “Se si vuole indebolire il Pd e il ... Leggi su agi

Pugni, spranghe e un colpo di pistola rissa tra giovani sotto il Municipio

Il regolamento di conti tra sette giovani nel cuore della notte è solo l’ultimo episodio di violenza. Terrore tra i residenti SAN DONà Regolamento di conti sotto il municipio di San Donà, i residenti ...

