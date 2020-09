Paul Rusesabagina, l’uomo che ha ispirato il film “Hotel Rwanda”, è stato arrestato per terrorismo (Di martedì 1 settembre 2020) Paul Rusesabagina, l’uomo che durante durante il genocidio dei tutsi in Ruanda salvò un migliaio di persone nascondendole nell’hotel da lui diretto a Kigali, capitale del paese, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo dal governo autoritario di Paul Kagame. Leggi su ilpost

