Pastore dà fuoco al bosco e scappa: piromane incastrato dalle telecamere [VIDEO] (Di martedì 1 settembre 2020) Brucia la zona protetta in provincia di Avellino, ma non c’è scampo per il piromane: rintracciato e arrestato il Pastore responsabile dell’incendio, tradito dalle telecamere di VIDEOsorveglianza dell’area. È stato incastrato dalle immagini riprese dalle telecamere di VIDEOsorveglianza, un Pastore piromane di 46 anni responsabile del reato di incendio boschivo doloso nell’area del Parco Regionale … L'articolo Pastore dà fuoco al bosco e scappa: piromane incastrato dalle telecamere VIDEO ... Leggi su meteoweek

Corriere : Avellino, così il piromane dà fuoco al bosco di una zona protetta: ecco il video che lo ha incastrato - Karen__Green_ : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - cristinareggini : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - MauroCasinghini : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… -