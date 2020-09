“Partorirò sola perché l’Italia vieta l’ingresso al mio fidanzato per il Covid" (Di martedì 1 settembre 2020) “Nessuno comprende, nessuno ha un minimo di umanità. Si parla tanto del fatto che in Italia non si fanno figli, ma nei miei confronti da parti delle istituzioni c’è stato un atteggiamento che definire disumano e gelido è dire poco”. Laura tra un mese partorirà la sua primogenita e al suo fianco potrebbe non esserci il padre della bambina ad assistere alla nascita. I trascorsi otto mesi di gravidanza li ha passati girando tra ambasciata, Farnesina e polizia di frontiera, cercando di capire se il suo fidanzato ecuadoriano, Alberto, potrà entrare in Italia. A lui, come a tutti i cittadini di alcuni paesi dell’area extra Schenghen è stato vietato l’ingresso nel nostro paese in seguito alle restrizioni dovute alle norme anti-Covid, se non per specifiche eccezioni. ... Leggi su huffingtonpost

