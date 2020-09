“Parla italiano”: la ragazza vittima di razzismo che asfalta Salvini e la Lega ad Agropoli (Di martedì 1 settembre 2020) Salvini qualche giorno fa si è recato ad Agropoli per la campagna elettorale in Campania: il ricordo del Capitano che canta “Maledetta primavera” con la maglietta d’ordinanza con il nome della cittadina è ancora vivo ma invece sta diventando solo ora virale un video in cui una donna gliene dice quattro: il filmato inizia con un uomo che fa notare come la ragazza, italiana, sia stata oggetto di atteggiamenti razzisti. “Parla italiano le hanno detto. Questa è la Lega”. La donna infatti è nera, e solo per questo motivo è stata appellata in questo modo. La ragazza inizia a spiegare: “Salvini ha appena tenuto un comizio: era senza mascherina e non si sa perché e addirittura il ‘capo della polizia’ ... Leggi su nextquotidiano

